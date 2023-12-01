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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممثل الجالية المصرية: الانتخابات تأتي في ظروف عصيبة وتحديات جمة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال عمر حشيش، ممثل الجالية المصرية في فرنسا، إن الأجواء في فرنسا فوق الممتازة، بداية من البعثة الدبلوماسية واجتماعها مع أفراد الجالية والرد على كافة الاستجوابات، وتحديد المقرات الانتخابية، مع مشاركة أفراد الجالية في وضع بعض أطروحات وأسئلة، ووزيرة الهجرة قامت بإجراء أكثر من لقاء عبر "زوم" مع الجالية المصرية للرد على تساؤلات المصريين في الخارج في كيفية الإجلاء وبعد المسافات وما إلى ذلك. 

ممثل الجالية المصرية في فرنسا يتحدث عن الانتخابات 

وأضاف "حشيش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع من خلال قناة "المحور"، أن وزيرة الهجرة تحدثت أيضا في ملفات عديدة حول الإدلاء بالصوت والحشد الانتخابي، في ضوء الظروف التي تواجهها مصر والمنطقة العربية بشكل عام، من تحديات جمة وكبيرة للغاية خاصة في الـ 10 سنوات الأخيرة، وحجم الإنجازات الذي تم من بداية الحفاظ على كيان الدولة، وتقوية ودعم ركائز الدولة من أجل الحفاظ على حدودها الاستراتيجية، وتهدد الأمن القومي. 

وتابع ممثل الجالية المصرية في فرنسا، أن الوضع ملتهب في الجانب الشرقي، ويوجد إصرار على الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وأمنها القومي وأراضيها، فضلا عن الإنجازات غير المسبوقة لمصر في الفترة الماضية. 

ممثل الجالية المصرية في فرنسا البعثة الدبلوماسية المصريين في الخارج الانتخابات فرنسا برنامج 90 دقيقة

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