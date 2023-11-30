مستقبل وطن: مصر رفضت أي إملاءات خارجية تضر بمصلحة الشعب الفلسطيني

وجه النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الشكر لمجلس القبائل والعائلات المصرية وكذا تنسيقية شباب الأحزاب.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر “صوت غزة من الإسماعيلية”، المذاع عبر قناة الحياة ، مؤكدا إن أهالى الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء لهم تاريخ من البطولات والمقاومة للحفاظ على الدولة المصرية.

الدولة المصرية رفضت

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن الدولة المصرية رفضت أي إملاءات خارجية تضر بمصلحة الشعب الفلسطيني ودائمًا ما نؤكد على التضامن الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين.

وتابع النائب احمد عبد الجواد قائلًا:"نبعث برسالة تضامن وفخر لإخواننا في فلسطين، ذلك الشعب الذي يتحمل كل الجرائم التي تمارس من قبل كيان صهيوني، كيان مغتصب للأرض، ولكن الشعب الفلسطيني صامد، مقتنع بقضيته الفلسطينية، واثق في النصر".