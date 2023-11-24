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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جهامة: الدولة أنفقت 650 مليار جنيه لتنمية سيناء.. ومصر لم تتأخر عن الفلسطينيين

الشيخ عبدالله جهامة
الشيخ عبدالله جهامة

وجه الشيخ عبدالله جهامة مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، رسالة شكر لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي؛ لكافة الجهود التي تبذلها الدولة خلال الفترة الماضية.

وأكد الشيخ عبدالله جهامة، أن الدولة أنفقت على تنمية سيناء 650 مليار جنيه، وهذا شيء عظيم، وأبناء سيناء ليدهم قناعة كبيرة أن هناك إرادة سياسية لتنميتها".

وعقَّب مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، خلال كلمته فى مؤتمر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بشمال سيناء،: بالأمس كنا في ستاد القاهرة الدولي، ورأينا الحشود؛ من أجل نصرة عزة، والرئيس السيسي رجل عظيم، ورئيس حملة المرشح الرئاسي جاء معه قوافل كبيرة للشعب الفلسطيني، والشعب المصري بكافة طوائفه يقدم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني فى غزة".

 

مصر لم تتأخر عن الشعب الفلسطيني 


وأشار مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، إلى أن هذا الأمر ليس جديدا على الشعب الفلسطيني، ومصر لم تتأخر عن الشعب الفلسطيني، وهذا قدرها مع الدول العربية، ومصر تدعم فلسطين بكل قوة، وغزة تتعرض لمجازر وأين الدول الغربية بما يحدث فى غزة؟!، الرئيس السيسي قائد وشجاع ورفض فتح المعبر باتجاه واحد، وإدخال المساعدات وخروج أصحاب الجنسيات، ونقدم التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والكل خلفه؛ نظرا لما قدمه خلال السنوات الماضية.

جهامة الشيخ عبدالله جهامة مجلس القبائل السيسي تنمية سيناء المساعدات الانسانية الشعب الفلسطيني

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