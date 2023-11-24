جهامة : حملة الرئيس السيسي قدمت سيلا من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

قال الشيخ عبد الله جهامة مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية بسيناء، خلال مؤتمر دعم فلسطين، أن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قدمت سيلا من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف جهامة خلال مؤتمر مشترك من الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي ومجلس القبائل والعائلات، أن ما تقدمه مصر للشعب الفلسطيني ليس بجديد عليها.

وأشار مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية بسيناء، إلى أن مصر تحمل علي عاتقها دائما القضية الفلسطينية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم كل ما بوسعه للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وأوضح " جهامة "، أن حملة المرشح الرئاسي منذ اندلاع الشرارة الأولي في احداث غزة وهي تواصل تقديم المساعدات المصرية الي قطاع غزة.

"صوت غزة من القاهرة"

انطلق مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة" وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة وذلك بمشاركة أحزاب حماة الوطن ومستقبل الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من الأحزاب والسياسيين والشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء التحرير وغيرهم من رموز المجتمع.