الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل نسيان الفاتحة في صلاة الجماعة يبطل الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد شحتة

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم من نسي قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة، موضحًا أن قراءة الفاتحة تُعد ركنًا من أركان الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد.

قراءة المأموم للفاتحة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له، أن الفقهاء اختلفوا في حكم قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام، وهل هي واجبة عليه أم لا.

وأشار إلى أن الشافعية يرون وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل الأحوال، بينما يرى الحنفية والمالكية أنها لا تجب على المأموم في الركعات الجهرية.

وأضاف أنه بناءً على هذا الخلاف، فإن من لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فصلاته صحيحة وجائزة ولا حرج عليه.

وأكد أن هذه المسألة من مسائل الخلاف المعتبر بين الفقهاء، ولا ينبغي التشدد فيها، مع الحرص على متابعة الإمام وعدم الانشغال بما قد يوقع في الحرج أو الوسوسة.
 

