بعد التعادل مع فاركو.. شوبير: المقاولون لم يحقق أي فوز في الدوري

علق الإعلامي أحمد شوبير علي تعادل فاركو مع ضيفه المقاولون العرب عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب شوبير : المقاولون العرب لم يحقق أي فوز في الدوري هذا الموسم حتي الآن،لعب 7 مباريات.. خسر 4.. تعادل 3 🚫

وتعادل فاركو مع ضيفه المقاولون العرب بنتيجة 1-1، اليوم الخميس، في الجولة السابعة من عمر الدوري المصري الممتاز، وذلك على ملعب برج العرب.

سجل لصالح فاركو، أحمد شريف في الدقيقة 33، وتعادل عماد ميهوب لصالح المقاولون في الدقيقة 65.

ورفع فاركو رصيده بقيادة مديره الفني خالد جلال إلى 5 نقاط في المركز 14، فيما ارتفع رصيد المقاولون بقيادة مديره الفني شوقي غريب إلى 3 نقاط في المركز الأخير.