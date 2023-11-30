الإعلامية نائلة فاروق: ندعم الرئيس السيسي في الانتخابات لحماية أمننا واستقرارنا

قالت الإعلامية نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تحدد مصير الوطن، لذا فإننا مطالبون بأن نضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار، منوهة “ نتذكر ما كانت عليه الدولة قبل أن ينتفض الشعب المصري في ثورة 30 يونيو ضد الجماعة الارهابية التي خانت الأمانة والعهد وحاولت تدمير الوطن والشعب”.

وأكدت “ فاروق” أن الدولة المصرية في حاجة إلى قائد وزعيم وطنى مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي. لافتة إلى أهمية دعمه وتأييده لإستكمال ما بدأه من مشروعات تنموية أبهرت العالم وانجازات عملاقة تم تحقيقها في زمن قياسي بكل المجالات، معقبة “ نريد رئيسا يحمي أمننا واستقرارنا ويدافع عن أرضنا وسيادتنا”.

وأضافت رئيس التليفزيون المصري، أن الرئيس السيسي استطاع أن يثبت أنه الرجل المناسب في المكان المناسب، فهو رجل المواقف الشجاعة والمهام الصعبة فهو الذي وقف بجانب الشعب المصري في ثورتهم ضد الإخوان، معقبة “ فهو رجل الأفعال لا الكلام والوعود”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمته أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين المركزية بحزب حماة الوطن، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وحضر المؤتمر، الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن، والنائب أشرف أبو النصر أمين أمانة التنمية بحزب حماة الوطن ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والإعلامية نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري، والنائبة راندا مصطفي وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، والنائبة مرثا محروس وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والقيادات الحزبية.