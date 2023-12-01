عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"عميد زراعة عين شمس": استصلاح 200 فدان يكلف الدولة 35 مليون جنيه

عميد كلية الزراعة
عميد كلية الزراعة في جامعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن استصلاح 200 فدان من الأراضي يكلف الدولة المصرية من 30 لـ 35 مليون جنيه استصلاح فقط دون أي تطوير سواء من خلال شبكة الري أو شبكة الصرف، ومع الزيادة المطردة في سعر الدولار لا أحد يستطيع تحديد الأسعار بشكل ثابت، خاصة في ضوء عدم توازن الأسعار في الفترة الراهنة. 

حديث حول استصلاح الأراضي 

وأضاف "جلال"، خلال لقاء خاص مع برنامج "90 دقيقة" المذاع من خلال قناة "المحور"، أن الأراضي المستصلحة حديثا لا تجود فيها كل المحاصيل، إذ أن الأراضي القديمة قد يصل إنتاجية الفدان فيها بالنسبة للقمح من 18 لـ 20 إردب، وفي الأراضي المستصلحة 12 إردب، وتكلفة الأرض المستصلحة حديثا تعطي النبات كل شيء من أسمدة وما إلى ذلك على عكس الأراضي الطينية القديمة فهي تربة غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها النبات. 

وتابع أن الزراعة في الأراضي المستصلحة تكلفتها أعلى من الأراضي الأخرى، فضلا عن أن الإنتاجية في الأراضي المستصلحة تكون أقل، ولكن الميزة هي إمكانية استخدام الري الزكي أو الري المطور وهذه تقنية لا يتم استخدامها في أراضي الدلتا. 

استصلاح الاراضى عميد كلية الزراعة الدولة المصرية سعر الدولار الأراضي المستصلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد ارتفاع جنوني.. وعيار21 مفاجأة

تراجع في الطلب| خسائر قوية لـ الدولار.. وضربة موجعة للسوق السوداء| ماذا حدث؟!

فضيحة لإسرائيل.. تقرير يفجر مفاجأة عن عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر

خارج التوقعات.. الأهلي يدرس عودة لاعب مفاجأة في الشتاء

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

بيشغلوا دماغهم على المصريين.. رضوى الشربيني تسخر من شركة مشروبات غازية

موضوعات متعلقة

ممثل الجالية المصرية بالكويت: مشاركتنا في الانتخابات ستكون رسالة للعالم أجمع

ممثل الجالية بفرنسا: المصريون في الخارج مهتمون بالانتخابات الرئاسية

وكيل حملة السيسي بإسبانيا: أغلب الجالية المصرية تؤيد الرئيس وتحبه

خبيرة أسواق مال تكشف ما الجنيه الرقمي؟ وهل يتقبله المواطن المصري؟

هل تتحول الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار؟ أستاذ علوم سياسية يجيب

الجالية المصرية في فرنسا: متحمسون للمشاركة بالانتخابات ونتوقع إقبالا كبيرا على اللجان

استشاري مناخ بالأمم المتحدة يكشف أسباب تأخر تفعيل صندوق الخسائر والأضرار

سارة حازم : كيسنجر سياسي بارع لكنه افتقد أي بوصلة أخلاقية بمنهجه

ترشيحاتنا

السفارة المصرية بكابول تستقبل أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات 2024

وول ستريت جورنال: إسرائيل وحماس اتفقتا على تمديد الهدنة ليوم ثامن

ليفربول يبحث عن بديل..محمد صلاح لا يزال الهدف الأكبر للدوري السعودي

مفاجأة سعيدة لسوق الدولار

سفارتا مصر في أستانة وإسلام آباد تستقبلان الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2024

9 حالات تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن المشدد بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الخمسين..رانيا يوسف مسيرة فنية كبيرة وإطلالات وتصريحات جريئة

بدون علاقة جنسية.. طرق مخيفة عن انتقال مرض الإيدز

استحقته عن جدارة ..سيدة تثير الجدل بحصولها على لقب أكثر امرأة مكروهة

جمال شعبان : الحلبة بها 7 فوائد وخاصة تناولها في الشتاء

فيديو

مقطع فيديو يبرز موقف محرج لفتاة هندية في حفل زواج | بالفيديو

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ