"عميد زراعة عين شمس": استصلاح 200 فدان يكلف الدولة 35 مليون جنيه

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن استصلاح 200 فدان من الأراضي يكلف الدولة المصرية من 30 لـ 35 مليون جنيه استصلاح فقط دون أي تطوير سواء من خلال شبكة الري أو شبكة الصرف، ومع الزيادة المطردة في سعر الدولار لا أحد يستطيع تحديد الأسعار بشكل ثابت، خاصة في ضوء عدم توازن الأسعار في الفترة الراهنة.

حديث حول استصلاح الأراضي

وأضاف "جلال"، خلال لقاء خاص مع برنامج "90 دقيقة" المذاع من خلال قناة "المحور"، أن الأراضي المستصلحة حديثا لا تجود فيها كل المحاصيل، إذ أن الأراضي القديمة قد يصل إنتاجية الفدان فيها بالنسبة للقمح من 18 لـ 20 إردب، وفي الأراضي المستصلحة 12 إردب، وتكلفة الأرض المستصلحة حديثا تعطي النبات كل شيء من أسمدة وما إلى ذلك على عكس الأراضي الطينية القديمة فهي تربة غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها النبات.

وتابع أن الزراعة في الأراضي المستصلحة تكلفتها أعلى من الأراضي الأخرى، فضلا عن أن الإنتاجية في الأراضي المستصلحة تكون أقل، ولكن الميزة هي إمكانية استخدام الري الزكي أو الري المطور وهذه تقنية لا يتم استخدامها في أراضي الدلتا.