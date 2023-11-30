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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

من مؤتمر حماة الوطن..

نهال عنبر: جهود واسعة للرئيس السيسي في تحسين معيشة المصريين

الفنانة نهال عنبر
الفنانة نهال عنبر خلال المؤتمر

وجهت الفنانة نهال عنبر، التحية والشكر للرئيس السيسي علي جهوده التنموية الواسعة في رفع مستوى المعيشة للمواطنين من خلال المشروعات القومية المختلفة ومن أهمها التي تم تنفيذها في مجال الصحة من مبادرات رئاسية مثل 100 مليون صحة التي عالجت الكثير من المواطنين بشكل مجانى.

 

وأشادت “ عنبر” بجهود الرئيس السيسي في القضاء علي العشوائيات والعمل علي تحسين جودة الحياة المعيشية لهم بكافة مرافقها من صحة وتعليم وأندية وغيرها من المتطلبات الحياتية التي كانوا يفتقروا إليها، قائلا “ الناس عاشت بآدمية يا ريس والحاجة اللي تتعمل في 60 سنة اتعملت في عدد قليل من السنين”.

وتابعت : كان لي برنامج تليفزيونى أسمه “ عنبر الستات” من خلاله قمت بتفقد المناطق العشواشية قبل تطويرها حيث كانت يعيش قاطنيها حياة غير آدمية، وعندما قمت بزيارة لحى  الأسمرات بالفعل سقطت دموعى من جمال المنازل وما يحيط بها من خدمات متكاملة .

وأكدت الفنانة نهال عنبر، أن الرئيس السيسي لم يترك مجالا واحدا لم يأخذ متطلباته من التطور والتنمية، منوهة عن الدور الخارجى الكبير الذي يقوم به الرئيس فهو رجل مخابرات من الدرجة الأولى  يعلم أنه لن يتمكن أحد من الضغط عليه بل ويتمكن من حل أي ضغوط ، قائلة “ زعيم وطنى يحب بلده ويرفض إهانة أي مصري أو المساس بجزء من أراضي الدولة”.

وفي نهاية حديثها، ثمنت مساعي الرئيس السيسي وجهوده في دعم القضية الفلسطينية ومعاونة الأشقاء في غزة في أزمتهم، من خلال رفضه القاطع لأي ضغوط متعلقة بهذا الملف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمته أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين المركزية بحزب حماة الوطن، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وحضر المؤتمر، الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن، والنائب أشرف أبو النصر أمين أمانة التنمية بحزب حماة الوطن ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والإعلامية نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري، والنائبة راندا مصطفي وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، والنائبة مرثا محروس وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب،  وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والقيادات الحزبية.

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