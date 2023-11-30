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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم سعيد: الأكاديميات خربت الكرة المصرية

إبراهيم سعيد، لاعب
إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق

أكد إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عدم تفضيله المقارنة بين اللاعبين فيما يخص المقارنة بين أبو تريكة وقفشة، قائلا إن أبو تريكة اسم كبير وأضاف للأهلي وعمل تاريخ وموهبة ومخلص وكنت بطمئن وهو موجود في الملعب.

وأضاف إبراهيم سعيد، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسماء إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن محمد أبو تريكة حقق انجازات مع المنتخب الوطني وكان له دور إيجابي وعلى المستوى الشخصي للاعبين مؤثر والكل كان يحبه، مؤكدا أن أفشة لاعب جيد ولكن استحالة يوصل لمستوى أبو تريكة.

الأكاديميات

وعن المواهب: قال إبراهيم سعيد: الموهبة قلت عشان مفيش أساس، وقلت بسبب وجود الأكاديميات اللى خربت الكرة ودمرت الكرة المصرية، والمواهب في الشارع ومحدش فاضي يدور عليهم".

إبراهيم سعيد أسماء إبراهيم أكاديميات الأهلى الاعلاميه أسما المنتخب الوطني

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