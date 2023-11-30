إبراهيم سعيد: إمكانات المنتخب تعرقل محمد صلاح.. الكرة تصله في 3 أيام

قال إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، إنه لم يهاجم النجم الدولي محمد صلاح على أدائه مع المنتخب الوطني.

وأشاد إبراهيم سعيد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، بأداء محمد صلاح في المنتخب قائلا: "أنا أكثر واحد مقتنع بمحمد صلاح وهو تخطانا كلنا، وتواجد صلاح في المنتخب لوحده قوة، وأنا بحبه".

مكانة محمد صلاح

وتابع إبراهيم سعيد: “اللي قبلنا واللي بعدينا مش هيعرفوا يوصلوا لمكانة محمد صلاح، وهو مش عارف يطلع المستوى بتاعه مع المنتخب لان اللي حوله مش هيساعد والامكانيات في المنتخب مش هتساعد ومحدودة”.

وتابع إبراهيم سعيد: "محمد صلاح عشان الكرة توصل له في منتخب مصر تقعد 3 أيام".

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