عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في أول أيام انتخابات الرئاسة 2024

سفارات مصر بـ الإمارات وعمان وأذربيجان تستقبل الناخبين من أبناء الجالية

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة 2024

تستقبل سفارات جمهورية مصرالعربية في دول الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وجمهورية أذربيجان، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة صباحا، بتوقيت القاهرة، أبناء الجالية المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024  

وتبدأ السفارات المصرية في ابوظبي ومسقط وباكو عقد عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 من اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023 وحتى يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

ويتابع وزير الخارجية سامح شكري استعدادات البعثات الدبلوماسية التي ستجري بها الانتخابات لاستقبال الناخبين، وعددها 137 لجنة فرعية في 121 دولة، ووجه بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي قامت بتوفير كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأضاف الوزير شكرى، أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حيث شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية في جميع السفارات المصرية خارج القطر خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم الجمعة 1 ديسمبر وتستمر حتى يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع  نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات  الدبلوماسية  المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة  والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.

جدير بالذكر أن عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج تستمر من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا للتوقيت المحلى لكل دولة يجرى فيها الاقتراع، حيث شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة مع بعثاتها في الخارج والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

أبناء الجالية المصرية الامارات العربيه المتحده الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخاب بالخارج الإمارات العربية البعثات الدبلوماسية الهيئة الوطنية للانتخابات الجالية المصرية السفارات المصرية العملية الانتخابية اللجنة العامة المشرفه انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 جمهورية أذربيجان سامح شكري عملية التصويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد ارتفاع جنوني.. وعيار21 مفاجأة

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

خارج التوقعات.. الأهلي يدرس عودة لاعب مفاجأة في الشتاء

فضيحة لإسرائيل.. تقرير يفجر مفاجأة عن عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

لماذا سميت سورة الكهف بـ الحائلة؟.. أسرارها وأفضل وقت لقراءتها يوم الجمعة

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

موضوعات متعلقة

سامح شكري: نتطلع لدور حازم من مجلس الأمن لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

مصر تهنئ المملكة العربية السعودية بالفوز باستضافة معرض اكسبو الدولي لعام 2030

رئيسة المجر: أشكر الرئيس السيسي على الاستقبال الرائع في مصر الشريك الإستراتيجي لبلدنا

السفير المصري في ويندهوك يلتقي برئيس جمهورية ناميبيا

شكري: مصر واتحاد المتوسط حذروا من مغبة عدم تسوية القضية الفلسطينية

سامح شكري: رفض دولي لسياسات إسرائيل الهادفة إلى التهجير القسري للفلسطينيين

الخارجية: تقدير أمريكي لجهود مصر في التوصل لاتفاق الهدنة بين إسرائيل وفلسطين

شكري: الاستقرار لن يتحقق إلا بتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية| صور

ترشيحاتنا

أولى لجان الاقتراع العربية..المصريون بالإمارات يتوافدون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

سفارة مصر بكوالالمبور تستقبل المواطنين المشاركين في الانتخابات الرئاسية

سفير مصر بأستراليا: اتخذنا كافة الإجراءات لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

متى تضاعف عقوبة جريمة التنمر في حديها الأدني والأقصي؟ ..القانون يجيب

سفارات مصر بـ الإمارات وعمان وأذربيجان تستقبل الناخبين من أبناء الجالية

في ظروف غامضة.. ظهور طائرة بعد اختفائها 80 سنة بإيطاليا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

بسر المطاعم .. طريقة عمل بطاطس فارم فريتس

لسبب صادم .. دراسة تثير الجدل حول منتجات العناية بالشعر

في عيد ميلادها الخمسين..رانيا يوسف مسيرة فنية كبيرة وإطلالات وتصريحات جريئة

فيديو

مقطع فيديو يبرز موقف محرج لفتاة هندية في حفل زواج | بالفيديو

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ