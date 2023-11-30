مصنع 200 الحربي: الانتهاء من تحويل 377 أوتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي

كشف المهندس ماجد جمال الدين رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي جهود الدولة في تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي.

وقال ماجد جمال الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى إم سى"، المذاع عبر قناة "دى إم سى"، إن مصنع 200 الحربي أحد القلاع الصناعية لوزارة الإنتاج الحربى ويتم استغلال الفائض من طاقته فى المساهمة فى المشاريع القومية.

توجيهات القيادة السياسية

وأوضح رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، أنه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية شارك المصنع فى تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي بعدد 2262 أوتوبيسا.

وأضاف ماجد جمال الدين، أنه خلال المرحلة الأولى تم الانتهاء من 377 أوتوبيسا فى القاهرة والإسكندرية وجارى العمل فى المرحلة الثانية.