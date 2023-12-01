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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد طلاب هندسة القاهرة يعلن إقامة يوم ترفيهي مميز لطلاب الفرقة الإعدادية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

يعلن اتحاد طلاب هندسة القاهرة عن إقامة يوم ترفيهي مميز لطلاب الفرقة الإعدادية، مع نهاية امتحانات الميدترم   .

وذلك بالتعاون مع ادارة رعاية الشباب عن اقامة يوم كرنفال اعدادي وذلك يوم السبت المقبل الموافق 2/12 

علي أن يحتوي ذلك اليوم علي العديد من الانشطة سوف نسردها تباعا فقط قم بملء الفورم الخاص بكل مسابقة للمشاركة 

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، بروتوكولي تعاون بين جامعة القاهرة ونقابة الصحفيين في المجالات الخدمية والأكاديمية والتدريبية، في إطار حرص الجامعة على تعزيز دورها الخدمي والتنموي والمجتمعي وتقديم كافة أوجه الدعم لنقابة الصحفيين.
 

تم توقيع البروتوكول بمقر جامعة القاهرة الدولية، بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، والدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام، والدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي للجامعة، ومن نقابة الصحفيين الأستاذ محمد الجارحي السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، و الأستاذ محمد كامل الكاتب الصحفي.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن توقيع هذا البروتوكول يعد حلقة من حلقات التعاون بين جامعة القاهرة ونقابة الصحفيين، وتأدية الجامعة لدورها تجاه جموع الصحفيين والتي تمثل قيمة بالغة الأهمية كونهم من  أصحاب الأقلام الوطنية، كما أنهم من الفئات الأجدر بالاهتمام والرعاية.

إدارة رعاية الشباب إتحاد طلاب الدكتور محمد عثمان الخشت الدكتور حسام صلاح الخدم الخشت رئيس جامعة القاهرة الرعاية الدكتورة حنان جنيد

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