القومي لحقوق الإنسان: جهود الدولة عمقت من ترابط الشباب المصري بالخارج بالوطن

قال محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن جهود الدولة زادت من ترابط الشباب المصري بالخارج بالوطن والرهان علىهم كبير للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأضاف محمد ممدوح خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن عدد المصريين فى الخارج ما يقرب من 13 مليون مواطن وهم بمثابة سفراء للدولة المصرية.

دولة نيوزيلندا

وكان أدلى السفير جورج عازر رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات المصرية بدولة نيوزيلندا، بصوته في الانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024.



وبدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، في الانتخابات الرئاسية، عملها اعتبارًا من العاشرة من مساء أمس الخميس، مع انطلاق عملية الاقتراع في نيوزيلندا (أولى الدول التي بدأت فيها الانتخابات)؛ وذلك في ضوء فروق التوقيت مع مصر.