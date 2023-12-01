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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تكشف عن تفاصيل برنامج أولمبياد الشركات الناشئة Startup Olympics

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة

كشفت جامعة عين شمس عن تفاصيل  برنامج اولمبياد الشركات الناشئة  Startup Olympics، لحث طلاب الجامعات والباحثين في المشاركة .

 

وأوضحت الجامعة ،أن  البرنامج يستهدف طلاب وباحثي الجامعات المصرية، الذين لديهم أفكار ابتكارية، ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي، وإنشاء شركة ناشئة. 

تشمل مزايا المشاركة في برنامج أوليمبياد الشركات الناشئة  ما يلي:
• تمويل الشركات الفائزة بـ500 ألف جنيه و خدمات قيمتها 500 ألف جنيه بالإضافة إلى المشاركة في برنامج GenZ التلفزيوني
• التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة.
• إمكانية الوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال.
• ابراز مجهودات فريقك اعلاميا

واشارت إلى الموعد النهائي للتقديم هو [4 يناير٢٠٢4].

 

وكان قد وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بروتوكول تعاون مشترك بحضور الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي ، ا.د نيڤين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير بالجامعة والأستاذ أسامه المرسي مدير مكتبه مصر العامه بمحافظة مطروح.
يشمل البروتوكول  تنفيذ وعقد البرامج و الدورات التدريبية وفقاً لمعايير الاعتماد الخاصة بمركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس؛ بهدف اعداد كوادر مؤهلة بما يساهم في تنمية المجتمع بمحافظة مطروح، وذلك تفعيلا لدور الجامعة الرائد في اعداد كوادر مؤهلة تتماشي مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي وتنفيذا للمسؤولية المجتمعية للجامعة.

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