فاتحة خير..إلهام شاهين تعلق على اتفاق المتحدة لعرض 1000 عمل باللغة الهندية

علقت الفنانة إلهام شاهين، على إبرام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتفاقا لعرض 1000 حلقة من الدراما باللغة الهندية قائلة:"يارب تكون فاتحة خير للدراما المصرية ".

وأضافت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن هذا الاتفاق يفتح باب واسع للتسويق للأعمال المصرية خاصة أن الهند بلد كبيرة للغاية من حيث الكثافة السكانية.

الأفلام الهندية

وتابعت إلهام شاهين:" بحب اللغة والأفلام الهندية للغاية ومتابعة كبيرة لها وحدث لها تطور كبير من حيث التمثيل والموضوعات المطروحة".

ووجهت إلهام شاهين الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعقد الاتفاقية معقبة:" الهند دولة نحبها ونحترمها وهي دولة متقدمة في الفن".