عبد المنعم سعيد: ما نحتاج إليه الآن وقف إطلاق النار لتقديم المساعدات

قال الدكتور عبد المنعم السعيد، المفكر السياسي، إن ما حدث في 7 أكتوبر أبعد من هدف تحرير فلسطين ولم يقربه، كون غزة أصبحت محتلة.

وقال عبد المنعم سعيد، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” ببرنامج "نظرة"، عبر فضائية صدى البلد “هل لم نكن نستطيع أن نعلم العالم الحقيقة بدون ضريبة استشهاد 14 ألف شخص، إضافة إلى الأطفال الذين فقدوا حياتهم»، معلقا "هل يجوز أن تأخذ حماس أسيرة إسرائيلية عمرها يصل إلى 85 عاما”.



تفسيره للمشهد في فلسطين

وواصل الدكتور عبد المنعم السعيد، المفكر السياسي، تفسيره للمشهد في فلسطين قائلا “ما نحتاج إليه الآن وقف إطلاق النار لتقديم أكبر كمية من المساعدات لغزة، لكن في الوقت ذاته لن يقبل أحد على المستوى العالمي إدارة حماس لغزة مرة أخرى”.