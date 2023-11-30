إبراهيم سعيد: أساسيات الكرة غير موجودة بمصر ولا أريد مناصب في الأهلي

قال إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، إن علاقته جيدة بمعظم العاملين في النادي الأهلي ولكن لا يريد مناصب ولا يسعى لها، معقبا:"التدريب والإدارة مش حتتي وديما بحب اشتغل الحاجة اللي بحبها".

وأشار إبراهيم سعيد، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن موضوع التدريب أصبح صعب عن الفترات السابقة لأن الموهبة انخفضت، مضيفا: "في إمكانيات مادية ولكن مستوى اللاعبين بقى مختلف، وأساسيات الكورة مش موجودة في الدوري المصري.

تراجع مستوى الكرة المصرية

وأوضح إبراهيم سعيد، أن سبب تراجع مستوى الكرة المصرية هو تدخل الكثير من الأطراف في القرارات الفنية.

وأردف: "في ناس كتير بقت تتدخل والمدير الفني مش هو اللي بيختار، وكل مرحلة تروحها في التدريب محتاج امكانيات مادية".

https://www.youtube.com/channel/UCzWdc0aUo0IDk5ysLrt04hw/live?app=desktop