أمين صندوق الإسماعيلي يكشف كواليس اجتماع رابطة الأندية الإفريقية

أكد مصطفى شله أمين الصندوق بالنادي الإسماعيلي، أن الأهلي والإسماعيلي فقط هم من حضروا اجتماع تشكيل رابطة الأندية الإفريقية، مشيرا إلى أنه لم يتم التنسيق مع أي طرف مصري قبل الحضور، كما أن الاتحاد الإفريقي أرسل لائحة الرابطة ودعوة للحضور قبل أيام، ولم يكن يعلم أن هناك انتخابات بعدما تم تكليفه اليوم بالحضور.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الكاف قام بتقسيم الفرق الإفريقية إلى 6 مناطق، وكل منطقة يتم انتخاب مقعدين منها، ليكون 12 عضو بالرابطة بالإضافة لقيام الكاف باختيار 3 أعضاء، ومن بينهم تم انتخاب رئيس للرابطة ونائبين، ومن شمال إفريقيا تم انتخاب الأهلي والرجاء المغربي".

وأضاف: "تم الاستقرار على الأهلي بشكل مباشر من جانب منطقة شمال إفريقيا، وحدث اختلاف بين المغرب وتونس والجزائر بسبب النادي الثاني الذي سيتواجد في عضوية الرابطة، وكل الأندية الـ6 ترشحت لعضوية رابطة الأندية الإفريقية، ولم يكن هناك اتفاق مسبق".

وأكمل: "باتريس موتسيبي رئيس الكاف، كان يريد وجود رئيس للرابطة من دول شمال إفريقيا خصوصا أنها أندية عريقة بوجود الأهلي صاحب أكبر عدد من البطولات، وفي النهاية تم انتخاب رئيس نادي يانج افريكانز التنزاني".

وأكد: "الاتحاد الإفريقي منذ سنوات ولديه توجهات نحو بعض الأندية في القارة، وكنت مؤيد لوجود النادي الأهلي رئيسًا للرابطة، وتحدثت مع بعض مسئولي الرابطة الـ15 من أجل ذلك، والثلاثي المضاف من جانب الكاف ليسوا من أصحاب المناصب القيادية (الرئيس والنائبين)".

وواصل: "الأهلي ترشح لرئاسة رابطة الاندية الإفريقية ولا أعرف كمية الأصوات التي حصل عليها، بعدما غادر خالد عبدالقادر الاجتماع بعد التصويت مباشرة، وكان المنطقي هو تواجد النادي الأهلي في رئاسة الرابطة، وهناك أندية كبيرة في القارة السمراء غابت عن حضور الاجتماع مثل صنداونز والوداد المغربي والزمالك وغيرها، وما علمته أن كل دولة لها 4 مقاعد فقط، وأشك في وجود بيراميدز وفيوتشر، وسأطلع على اللائحة مجددًا".

وأضاف: "رئيس الكاف يريد وجود تعاون مع رابطة الأندية الإفريقية، والاستمرار في بطولة الدوري الإفريقي، والـ80 نادٍ أعضاء الرابطة حصلوا على 50 ألف دولار من جانب الاتحاد الإفريقي، واصبح مقر الرابطة في كينيا بقرار من المكتب التنفيذي للكاف، وسيكون هناك انتخابات كل عامين".

وأكد: "حدث خلاف غريب للغاية من أجل اختيار النادي الثاني بجوار الأهلي الذي سيتواجد في عضوية رابطة الأندية الإفريقية، وظلت هناك مداولات كثيرة ومقترحات للتصويت، لكن الأهم هو وجود ممثل من مصر في إدارة الرابطة".

وأتم: "جمال علام وخالد الدرندلي كانوا متواجدين في الاجتماع اليوم، وكان لابد من وجود تنسيق، والأمور كانت مرتبة لوجود رئيس نادي يانج أفريكانز في رئاسة رابطة الأندية الإفريقية".