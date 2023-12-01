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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل من جديد | اعرف التفاصيل

صدى البلد

أثار  فرانك هوجربيتس عالم الزلازل الهولندي الجدل ليتساءل الكثير من متابعيه لماذا قد توقف عن التنبوء بالزلازل  قائلاًعبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعي  إنه ليس هناك فائدة من أن نقوم بالقيام بالتنبؤ بالزلازل بينما تستمر هذه المجزرة مؤكدا أنهم يقومون  بمحاولة إنقاذ الأرواح بينما يُقتل الآلاف من الناس.



أما عن سبب غيابه خلال الفترة الماضية منذ 5 نوفمبر الماضي ، وذلك بعد أن  كانت حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي  لا تتوقف عن التدوينات وذلك بعد أن كان ينشر بانتظام الكثير من النشرات الفلكية الدورية  وذلك عبر حساباته .

فقد توقف هوجربيتس عن التغريد أو نشر أي نشرات فلكية أو توقعات بأنشطة زلزالية، بالرغم من تعرض الكرة الأرضية خلال الأيام الماضية لهزات قوية بأماكن مختلفة وقد كان آخر ظهور له على منصة "إكس" يوم 5 نوفمبر وذلك من خلال تغريدة عن فلسطين ذكّر فيها متابعيه بالنكبة الفلسطينية، ولم ينشر شيئاً فيما بعد.

تيك توك فرانك هوجربيتس عالم الزلازل عالم الزلازل الهولندي

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