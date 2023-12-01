نجم يونايتد السابق: صلاح خارج المقارنة مع أي مصري وأحد أعظم لاعبي العالم

أكد دوايت يورك نجم مانشستر يونايتد السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول، أحد أعظم لاعبي العالم، وهو الأجدر بتحديد مستقبله سواء بالبقاء مع الريدز أو الرحيل للدوري السعودي.

وقال يورك عبر برنامج الهدف بقناة أون تايم سبورتس 2 : "نجم ليفربول تأثر في سباق الكرة الذهبية بغياب منتخب مصر عن مونديال 2022، علما بأن صلاح خارج المقارنة مع أي لاعب مصري آخر".

وتابع نجم مانشستؤر يونايتد السابق: أنه يرفض رحيل الهولندي إريك تين هاج عن تدريب المان في المرحلة القادمة، وأن تين هاج مدرب جيد، والفريق الإنجليزي بحاجة للاستقرار الفني.

وشدد: "مانشستر يونايتد دفع ثمن كثرة التغييرات الفنية بعد رحيل المدير الفني التاريخي أليكس فيرجسون، وفي رأيي اليونايتد بحاجة للانتظار لمدة 3 أعوام قادمة للعودة بقوة للمنافسة على لقبي البريميرليج ودوري أبطال أوروبا".

وتابع "لا زال كريستيانو رونالدو على قمة لاعبي العالم رغم رحيله للدوري السعودي، فهو نموذج تاريخي مثل ميسي، والثنائي يتمتع بتاريخ لا يقارن".