عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم يونايتد السابق: صلاح خارج المقارنة مع أي مصري وأحد أعظم لاعبي العالم

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد دوايت يورك نجم مانشستر يونايتد السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول، أحد أعظم لاعبي العالم، وهو الأجدر بتحديد مستقبله سواء بالبقاء مع الريدز أو الرحيل للدوري السعودي.

وقال يورك عبر برنامج الهدف بقناة أون تايم سبورتس 2 : "نجم ليفربول تأثر في سباق الكرة الذهبية بغياب منتخب مصر عن مونديال 2022، علما بأن صلاح خارج المقارنة مع أي لاعب مصري آخر". 

وتابع نجم مانشستؤر يونايتد السابق: أنه يرفض رحيل الهولندي إريك تين هاج عن تدريب المان في المرحلة القادمة، وأن تين هاج مدرب جيد، والفريق الإنجليزي بحاجة للاستقرار الفني.

وشدد: "مانشستر يونايتد دفع ثمن كثرة التغييرات الفنية بعد رحيل المدير الفني التاريخي أليكس فيرجسون، وفي رأيي اليونايتد بحاجة للانتظار لمدة 3 أعوام قادمة للعودة بقوة للمنافسة على لقبي البريميرليج ودوري أبطال أوروبا".

وتابع "لا زال كريستيانو رونالدو على قمة لاعبي العالم رغم رحيله للدوري السعودي، فهو نموذج تاريخي مثل ميسي، والثنائي يتمتع بتاريخ لا يقارن". 

محمد صلاح نجم مانشستر مانشستر يونايتد ليفربول الكرة الذهبية مونديال 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد ارتفاع جنوني.. وعيار21 مفاجأة

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

تراجع في الطلب| خسائر قوية لـ الدولار.. وضربة موجعة للسوق السوداء| ماذا حدث؟!

خارج التوقعات.. الأهلي يدرس عودة لاعب مفاجأة في الشتاء

قرار عاجل وحاسم من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي| تفاصيل

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

بيشغلوا دماغهم على المصريين.. رضوى الشربيني تسخر من شركة مشروبات غازية

خطوة واحدة تفصل محمد صلاح عن إنجاز تاريخي مع ليفربول

موضوعات متعلقة

خطوة واحدة تفصل محمد صلاح عن إنجاز تاريخي مع ليفربول

الأرجنتين الأول عالميا ومصر خامس إفريقيا.. تصنيف المنتخبات لشهر نوفمبر

وست هام يبلغ ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي

خماسية نظيفة.. فرايبورج يقسو على أولمبياكوس في الدوري الأوروبي

6 ممثلين لمصر في رابطة الأندية الإفريقية.. تعرف عليهم

رسميا.. الكاف يعلن نقل مقره إلى العاصمة الإدارية الجديدة

الأهلي السعودي يقسو على أبها بسداسية نظيفة في دوري روشن

6 ساعات سفر.. بعثة الأهلي تصل تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز

ترشيحاتنا

الجالية المصرية بـ الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الرئيس السيسي ..صور

سفارات مصر في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت بانتخابات الرئاسة 2024

في سفارة مصر بـ بانكوك.. ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 ينطلق بتايلاند

لماذا سميت سورة الكهف بـ الحائلة؟.. أسرارها وأفضل وقت لقراءتها يوم الجمعة

سفارة مصر في بانكوك تستقبل أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2024

عضو الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة سبورتنج لشبونة ووقف القيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استحقته عن جدارة ..سيدة تثير الجدل بحصولها على لقب أكثر امرأة مكروهة

جمال شعبان : الحلبة بها 7 فوائد وخاصة تناولها في الشتاء

علامة بالكبدة تجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي.. تعرف عليها

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل من جديد | اعرف التفاصيل

فيديو

مقطع فيديو يبرز موقف محرج لفتاة هندية في حفل زواج | بالفيديو

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ