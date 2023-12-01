بدء تصويت المصريين في إندونيسيا ولاوس وفيتنام وتايلاند بالانتخابات الرئاسية.. تفاصيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بانطلاق تصويت المصريين في كل من إندونيسيا ولاوس وفيتنام وتايلاند في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك في نبأ عاجل نقلته شاشة القناة.

وفي نفس السياق، قال خالد سلامة، مراسل القاهرة الإخبارية من تورونتو، إن كندا تختلف قليلًا في أمر الانتخابات لأنها ثاني أكبر دولة بالعالم، ولكن عند التحدث عن تركز الانتخابات الرئاسية، فإنه في مقاطعة أونتاريو في الجنوب، يوجد 400 ألف مصري طبقًا للإحصاءات، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يتضاعف لوجود أفراد من الجيل الثاني من المصريين، الذين وُلدوا في كندا.

التصويت سيكون خلال لجنتين

وأوضح سلامة، خلال مراسلته لـ«القاهرة الإخبارية»، أن التصويت سيكون خلال لجنتين للاقتراع واحدة بـ«أوتاوا» حيث توجد السفارة المصرية، والثانية في «مونتريال» حيث توجد القنصلية العامة، موضحًا أنه تم إعداد اللجان الانتخابية وأصبحت جاهزة لاستقبال المصريين، وتم تجهيز كل التسهيلات.