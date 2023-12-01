إنهاء جميع الاستعدادات باللجان الانتخابية ببيروت لاستقبال الناخبين المصريين

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن السفارة المصرية أنهت جميع الاستعدادات باللجان الانتخابية بلبنان، وصارت جاهزة لاستقبال المواطنين المصريين المقيمين بلبنان أو الوافدين الزائرين، مشيرًا إلى أنه ستبدأ اللجنة في استقبال المنتخبين في تمام التاسعة صباح اليوم الجمعة، وتمت الاستعدادات وفقًا للأوجه المطلوبة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار سنجاب، خلال مراسلته لـ «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه تم وضع الصناديق وفقًا للترتيبات المطلوبة وتم وضع الساتر، وباتت المقرات وأماكن الانتخابات جاهزة لاستقبال المصريين الناخبين المقيمين في الأراضي اللبنانية، مرورًا بالتحقق من بطاقات الرقم القومي لمن يحملها أو جوازات السفر المميكنة التي يتواجد بها الرقم القومي، ثم الحصول على ورقة التصويت، والدخول إلى غرفة التصويت.

واستكمل: «السفارة المصرية بلبنان أعلنت أنها ستستقبل المصريين الناخبين بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً كل يوم، بدءًا من الجمعة وحتى يوم الأحد لكل المصريين المقيمين على الأراضي اللبنانية».