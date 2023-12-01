هل اطلع نتنياهو وقادة إسرائيل على وثائق «طوفان الأقصى»؟.. تفاصيل

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، بأنه من غير الواضح إن كان بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أو كبار القادة اطلعوا على الوثيقة التي حصلت عليها إسرائيل قبل أكثر من عام، بشأن عملية «طوفان الأقصى»، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت نيويورك تايمز قالت إن هناك وثائق تكشف أن مسؤولي الجيش والاستخبارات في إسرائيل علموا بمخطط عملية «طوفان الأقصى»، قبل أكثر من عام من تنفيذها لكنهم تجاهلوا الأمر، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

واستكملت الصحيفة الأمريكية أن الوثائق تؤكد أن المسؤولين الإسرائيليين استبعدوا المعلومات عن المخطط، وقللوا من قدرة الفصائل الفلسطينية على تنفيذها.

الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

وفي سياق متصل، كان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قال إن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تم بجهود مصرية قطرية مكثفة، لمدة يوم واحد، وأنها تتضمن حتى الآن، الاتفاق على الإفراج عن 10 من المحتجزين الإسرائيليين، مقابل 30 فلسطينيا، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة بنفس الكميات المتفق عليها في أيام الهدنة الستة السابقة.

وأضاف رشوان، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك اتصالات مصرية قطرية مستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين إضافيين، محاولة لوقف إطلاق النار والإفراج عن مزيد الأسرى وإدخال مساعدات إنسانية أكثر لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية القطرية المكثفة أسفرت عن تجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة.