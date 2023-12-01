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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بجوائز مالية.. جامعة عين شمس تعلن عن مسابقة في الأدب

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلن المركز الثقافي والأدبي باتحاد الطلاب بكلية الزراعة جامعة عين شمس  عن المسابقة الأدبية.

وأوضح المركز الثقافي والأدبي باتحاد المجالات المتاحة في المسابقة وهي كالتالى :

القصة القصيرة - المقال - الشعر العامي - شعر الفصحي - الالقاء
 

واشار المركز إلى جوائز المسابقة في كل مجال.

مرکز اول ١٥٠٠ جنية

مركز ثاني ١٢٠٠ جنية

وتابع المركز ، انه يمكن تسليم الاعمال برعاية الشباب في موعد اقصاه ۲۰۲۳/۱۲/۱۰ علما بانه سوف تقام علي هامش المسابقة ورشة عمل بعنوان فن كتابة الرواية والقصة القصيرة.
 

وكان قد وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بروتوكول تعاون مشترك بحضور الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي ، ا.د نيڤين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير بالجامعة والأستاذ أسامه المرسي مدير مكتبه مصر العامه بمحافظة مطروح.
يشمل البروتوكول  تنفيذ وعقد البرامج و الدورات التدريبية وفقاً لمعايير الاعتماد الخاصة بمركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس؛ بهدف اعداد كوادر مؤهلة بما يساهم في تنمية المجتمع بمحافظة مطروح، وذلك تفعيلا لدور الجامعة الرائد في اعداد كوادر مؤهلة تتماشي مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي وتنفيذا للمسؤولية المجتمعية للجامعة.

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