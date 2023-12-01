جامعة عين شمس في أسبوع|ختام فعاليات دوري طلاب من أجل مصر .. مد بروتوكول مؤسسة اميد ايست ومركز رعاية ذوي الإعاقة

جامعة عين شمس في أسبوع :

ختام فعاليات دوري طلاب من أجل مصر

تستقبل مدير منح الجامعات بمؤسسة أميدايست لخدمات التعليم والتدريب

مدير مركز العلوم العربي :تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب دول الخليج للدراسة بجامعة عين شمس



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها رئيس جامعة عين شمس يشهد ختام فعاليات دوري طلاب من أجل مصر ،رئيس جامعة عين شمس يستقبل مدير مشروع منح الجامعات الحكومية بمؤسسة أميدايست "Amideast" لخدمات التعليم والتدريب .



شهد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ختام فعاليات دوري " ابطال من أجل مصر " لكرة القدم الخماسية والتى نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر مع اتحاد طلاب الجامعة ، بحضور الكابتن حازم أمام عضو اتحاد كرة القدم ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

سدد الكابتن حازم أمام ضربة البداية للمباراة الختامية بين فريق " طلاب من أجل مصر " وفريق " نجوم هاني عطية" والتي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا

وقد حصد المركز الأول فريق " نجوم هاني عطية" بمكافاة فوز باجمالى ٨٠٠٠ جنية ، حصل على المركز الثاني فريق "طلاب من أجل مصر " بمكافاة فوز باجمالى ٦٤٠٠ جنية بينما فاز بالمركز الثالث فريق الاسطورة بمكافاة فوز باجمالى ٤٨٠٠ جنية وحصل علي كأس هداف البطوله الطالب يوسف محمد علي هداف فريق " نجوم هاني عطيه "



وفي كلمته وجه أ.د محمد ضياء رئيس الجامعة الشكر للكابتن حازم امام لقبوله الدعوة لحضور فعاليات الختام موجها الطلاب لاتخاذ أمثال كابتن حازم أمام الرياضي الخلوق قدوة في استثمار الوقت والتفوق الرياضي.

وأشار الى سعادته بهذه الأنشطة الطلابية والتي هي جزء أصيل من الحياه الجامعية وتنمي قدرة الطلاب على التواصل وخلق مستقبل واعي.

هذا وقد ابدى الكابتن حازم امام سعادته بالتواجد في رحاب جامعه عين شمس العريقة وتمنى التوفيق للاعبين وامله في رؤيتهم كوادر مهمه في الرياضة المصرية في المستقبل



وفي ختام المباراة كرم أ.د محمد ضياء الكابتن حازم أمام نجم الكرة المصرية ، الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى واهداهم الميداليات والمكافآت .

و كان دوري " ابطال من أجل مصر " في كرة القدم الخماسية قد اقيم على ملاعب كليات التجارة و الصيدلة والمدينة الجامعية طلبة ، و شارك به ٢٥٦ فريق باجمالي ٢٠٤٨ لاعب من طلاب مختلف كليات الجامعة بنظام خروج المغلوب





وفي إطار حرص جامعة عين شمس على دعم ورعاية الطلاب وخصوصا ذوى الإعاقة والعمل على إتاحة العملية التعليمية للطلاب ودمجهم في المجتمع لتحقيق مجتمع جامعی دامج بلا حواجز على ضوء قانون الإعاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الدكتورة كوينسى درمودى ممثلى مؤسسة أميدايست ومدير مشروع منح الجامعات الحكومية بمؤسسة أميدايست "Amideast" لخدمات التعليم والتدريب .

بحضور أ.د.شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، د.دينا محسن نائب مدير برنامج المنح الحكومية والمسؤول عن تنفيذ برنامج الإعاقة في ٢٠ جامعة حكومية، . إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، ريهام العطيفى مدير عام إدارة شؤون التعليم والطلاب.

حيث أكد. د محمد ضياء إلى أن الطلاب ذوي الإعاقة لهم كافة الدعم من إدارة الجامعة، موضحًا أنهم يتمتعون بقدرات وإبداعات وطاقات إيجابية في العديد من المجالات، مثّمناً دور مؤسسات المجتمع المدني وجهودها مع الجامعة.

كما دعا إلى ضرورة تصحيح مفهوم الدمج بحيث تصل الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بصورة تناسب إعاقته مما يجعله مطلوبًا بالفعل بسوق العمل.

وأوضحت د. كوينسي ديرمودي دورمؤسسة أميدإيست والتى تهدف للارتقاء بأهداف التنمية فى المنظمات والهيئات الحكومية، والجهات الدولية التنموية المانحة في تصميم وتنفيذ البرامج التي تعزز المؤسسات في جميع أنحاء مصر، مشيرة أنه سوف يتم تأهيل الطلاب لسوق العمل وتطويرهم، لكي يكونوا مساوين للطلاب الآخرين، كذلك إتاحة البرامج والأبنية الخاصة بهم، إلى جانب التسهيلات المناسبة لكي يستطيعوا تحصيل دراستهم الجامعية بشكل جيد.

كذلك الدور الذي يتمثل لقطاع المدن الجامعية بشكل خاص في توفير كافة سبل الإعاشة والإقامة الفندقية المتميزة للطلاب والطالبات المنتسبين الي المنح ورعايتهم رعاية مثاليه متكاملة الجوانب



وقد طلبت مد البروتوكول المبرم بين مؤسسة اميد ايست ومركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة الذي ترأسه دكتور رنا الهلالي الأستاذ بكلية الطب لعام اخر لمزيد من الخدمات لأبنائنا الطلاب ذوي الإعاقة.

وأعربت د.دينا محسن نائب مدير برنامج المنح الحكومية والمسؤول عن تنفيذ برنامج الإعاقة عن تقديرها لدور مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس الفعال الذي يعد أول مركز من خمسة مراكز تم افتتاحها على مستوى الجامعات المصرية،

جدير بالذكر أن مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة يسعى إلى دعم وتعزيز التعليم الدامج للطلاب ذوي الإعاقة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة والتي تشمل توفير مترجمي لغة إشارة داخل المحاضرات أو أي فاعلية داخل الجامعة، توفير مرافقين، توفير تسهيلات الفصل الدراسي لضمان الحصول على تجربة المحاضرة كاملة والوصول إلى الحد الأقصى للاستفادة مثل منح الطالب أماكن يستطيع الرؤية فيها بشكل مناسب، مرافق لتدوين الملاحظات وأخرى حسب الاحتياج المختلف لكل طالب، توفير النصوص البديلة كطباعة المواد بطريقة برايل، بالإضافة إلى تيسير الامتحانات كتوفير وقت إضافي، تحويل الامتحان إلى الكتروني، لجان خاصة وأخرى بما يتناسب مع كل طالب وبالتنسيق مع أستاذ المادة، إلى جانب تقديم التدريبات المختلفة للموظفين، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب للتوعية عن الإعاقة، تقديم ورش عمل مختلفة لجميع الطلاب، دعم إدارة الجامعة والموظفين والطلاب لتفعيل عمليات الدمج المطلوبة وإزالة الحواجز التي تحد من دمج الطلاب ذوي الإعاقة





وفي إطار توطيد وتعزيز التعاون بين دولتي مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة استقبل ا.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس صباح اليوم الدكتور أحمد ناصر النعيمي، مدير عام مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب بدولة الإمارات.

ورحب ا.د محمد ضياء بالدكتور أحمد ناصر النعيمي، مثمنًا زيارة سيادته لجامعة عين شمس، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة في نطاق اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين مصر والامارات، وفي ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

كما أكد أ.د محمد ضياء على عمق العلاقات المصرية الإماراتية على كافة المستويات، مما يعكس حجم التفاهم بين البلدين الشقيقين.

كما تم مناقشة تفعيل اتفاقية التعاون لتسويق وترويج المسارات التعليمية التي تقدمها الجامعة والتي تهدف إلى التعاون والترويج والتسويق بغرض استقطاب طلاب للدراسة بجامعة عين شمس في كافة التخصصات العلمية المطروحة بها للدرجات العلمية في البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراة، وخاصة في كليات "الطب، وطب الأسنان، وكافة تخصصات كليات الهندسة" بالإضافة الى العلوم الإنسانية"



واكد د. النعيمي على بالغ سعادته بزيارة جامعة عين شمس والتي يعتبرها بمثابة بيته الثاني واشار إلى أن مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب، يستهدف تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب دول مجلس التعاون الخليجي للدراسة بجامعة عين شمس، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات العالمية، لافتا إلى أن جامعة عين شمس تعد إحدى الجامعات العريقة، والتي تتيح الفرصة لطلاب دول مجلس التعاون الخليجي الالتحاق بها وتقدم اكبر دعم للطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم.

حضر اللقاء أ.د صالح هاشم رئيس اتحاد الجامعات العربية ورئيس جامعة عين شمس الاسبق ، أ.د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي