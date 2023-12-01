ندوة للحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة في دمياط

نظمت إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديريه الصحه بدمياط، بقيادة الدكتورة رشا رشوان وبالتعاون مع إدارة الامومة والطفولة تحت إشراف الدكتورة نهاد البسيوني مدير الإدارة ندوة للعاملات بمصنع الغزل والنسيج.

وألقت الندوة الدكتورة أميرة جمعة بحضور الدكتور جمال ابو العطا والدكتور حازم الجحر وصفاء المحلاوى .

تناولت الندوة التعريف بالعنف ضد المرأة، وما ينتج عنه من مخاطر وتهديدات صحية، جسدية أو نفسية أو سلوكية، والعواقب المترتبة على العنف، وتأثير العنف الأسري على الأطفال والحياة الاجتماعية، ودور المؤسسات الصحية في التعامل مع الحالات المعنفة في ضوء تحقيق مبادىءالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد وكيل وزارة الصحة عن استمرار الحملة التي تتضمن عقد عدد من الندوات التثقيفية حول دور القطاع الصحي في مناهضة العنف ضد المرأة، وبحث سبل التصدي للعنف من خلال نشر الوعي للمواطنين وذلك لرفع الوعي المجتمعي لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والوصول إلى النساء اللائي يتعرَّضن للعنف، وتقديم خدمات الدعم الصحي والنفسي لهن ولأطفالهن بالشراكة مع جميع الهيئات علي مستوى المحافظة .