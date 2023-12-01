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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مراد مصطفى ضمن نجوم الغد في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مراد مصطفي
مراد مصطفي

وقع الاختيار على المخرج المصرى الشاب مراد مصطفى فى مبادرة "نجوم الغد العرب" والتى تنطمها المجلة البريطانية المرموقة "سكرين إنترناشونال" ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والتى تعد مبادرة سينمائية هامة للاحتفاء ب أبراز المواهب وصناع الأفلام سنويا في الشرق الأوسط.

 

جاء إختيار مراد ليكون ضمن أهم صناع السينما العربية الواعدين لهذا العام بعد النجاح والإشادة الكبيرة التي حظيّ بها أحدث أفلامه القصيرة "عيسى" أو "أعدك بالفردوس" كما يشار للعنوان بالانجليزية والذي فاز بجائزة رايل الذهبية فى مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي فى دورته ال ٧٦ والتى تمنح بتصويت النقاد وجمعية السينيفيل الفرنسية. وشارك الفيلم في العديد من المهرجانات الكبرى الأخرى مثل مهرجان لوكارنو وشيكاغو وملبورن وروما وستوكهولم وسالونيك حيث وصل عدد مشاركات الفيلم فيما يقرب من (٧٠) مهرجان سينمائى وفاز بأكثر من (٢٥) جائزة دولية. وسوف يُشارك مراد في احتفالية مبادرة نجوم الغد والتي تُقام فى الثانى من ديسمبر ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر، ثم يعقبها حلقة نقاشية مع الجمهور.

 

"نجوم الغد العرب" هى مبادرة سينمائية أطلقتها مجلة سكرين انترناشونال منذ ٧ سنوات بهدف اكتشاف المواهب العربية وتسليط الضوء على أبرز الممثلين والمخرجين وصناع الأفلام الواعدين الذين من المتوقع لهم أن يحققوا نجاحات عالمية باهرة في الساحة السينمائية الدولية خلال الأعوام المقبلة.. ومن بين تلك المواهب التى تم الاحتفاء بها فى الأعوام السابقة، من المخرجين علاء الدين الجم (المغرب) مونيا عقل (لبنان) أمجد الرشيدى (الأردن) وسامح علاء (مصر) سارة مسفر (السعودية) ومن المواهب التمثيلية المصري أحمد مالك والسوري سامر اسماعيل والفلسطينية ماريا زريق والتونسية مريم الفرجاني.

مراد مصطفى نجوم الغد العرب مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

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