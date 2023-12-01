عضو حملة مواطن بالكويت: نعيش عرسا انتخابيا

قال نايف عثمان، عضو حملة مواطن بالكويت، إن الكويت تشهد عرسا انتخابيا، فالمواطنين متواجدين أمام المقار الانتخابية من الساعة السابعة صباحا.

وأضاف نايف عثمان، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، الكل يقف لدعم الرئيس السيسي واختياره لفترة رئاسية جديدة، الجميع يدعم الرئيس السيسي، لقدرته على حماية البلاد واستقرارها وأمنها.



واسترسل: نستعد للحملات الانتخابية منذ أكثر من شهرين، وعملنا على توعية المواطنين والجالية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ولفت إلى أن المصريين بالخارج يعيشون عرسا تاريخيا انتخابيا.. وجميعنا نشعر بدورنا في تحديد مسار الدولة.