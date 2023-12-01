‏أمن القاهرة يحقق نجاحات كبيرة في مكافحة السرقات والمخدرات.. تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات.

تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول حال إستقلالهم مركبة (تروسيكل"بدون لوحات معدنية") وبحوزتهم (باب حديدى – غطاء بالوعة حديدى – عتلة ، أجنة حديدية)، وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة بالوعات الصرف الصحى بأسلوب "الخلع" بإستخدام الأدوات حيازتهم وأقروا بسرقة الباب الحديدى من إحدى العقارات بدائرة القسم، وأنهم كانوا فى سبيلهم للتصرف فى المضبوطات لدى (أحد تجار الخردة "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه وعثُر بداخل المخزن ملكه على غطاء بالوعة أخرى إعترف بشرائها من المتهمين المضبوطين وعلمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة.

وتم ضبط (خفير خصوصى – مقيم بمحافظة القاهرة) بدائرة قسم شرطة 15 مايو لقيامه بسرقة أجزاء حديدية من أبراج الضغط العالى بدائرة القسم وبحوزته (كمية من القطع الحديدية من متحصلات الواقعة - مجموعة من الأدوات المستخدمة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابة الواقعة مستخدماً الأدوات المضبوطة.



وتم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزة أحدهما (مبلغ مالى"عملة أجنبية") وبفحص السيارة تبين قيامهم بتغيير اللوحات المعدنية الخاصة بها، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بإستدراج راغبى شراء العملة الأجنبية بالسوق السوداء على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والإستيلاء على أموالهم بأسلوب "المغافلة"، وأضافا بقيامهما بتغيير اللوحات المعدنية للحيلولة دون ضبطهما.

وتم تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية" – من بينهم عميل سىء النية) لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- هاتفى محمول "من متحصلات نشاطهم"- سيارة "يستخدمونها فى مزاولة نشاطهم الإجرامى").. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج) حال محاولتهم إرتكاب واقعة سرقة إطار إحدى السيارت.. وبحوزتهم (كوريك - مفتاح عجل)، وإعترفوا بمزولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة إطارات السيارات بأسلوب "الفك" وإرتكابهم 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم "سيئى النية" (3 أشخاص) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

‏وفي مجال مكافحة المخدرات ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة عين شمس وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,700 كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما ، والسيارة لسهولة التنقل للترويج ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.