ضبط مصنع سكر وثلاجة لحوم بدون ترخيص في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عدد من القضايا التموينية حيث تم ضبط (صاحب مصنع لتعبئة السكر "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص .

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من شكائر السكر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وبيعها بسعر أزيد غاشاً جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المصنع على (8 طن سكر) وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدوت ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم ضبط (صاحب ثلاجة لحوم "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا) لإدارته الثلاجة بدون ترخيص .

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من اللحوم وبدائلها مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مطابقة للإشتراطات الصحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل الثلاجة على طن لحوم وبدائلها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.