بيان عاجل من الخارجية الأردنية استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية الأردنية ، اليوم الجمعة، استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يفاقم الكارثة الإنسانية.



وطالبت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين في غزة.



وأدانت الخارجية الأردنية استئناف الحرب "العدوانية الإسرائيلية العبثية" على قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم ، تجديد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن إعادة تفعيل النيران في قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي أن حماس قامت بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة حماس في قطاع غزة.

وأضاف أن متابعة لتفعيل الإنذارات في كيبوتس حوليت تم رصد إطلاق عدة قذائف من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث لم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبعة.