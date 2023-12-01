عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية الأردنية استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

صدى البلد

أدانت وزارة الخارجية الأردنية ، اليوم الجمعة، استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يفاقم الكارثة الإنسانية.

وطالبت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين في غزة.

وأدانت الخارجية الأردنية استئناف الحرب "العدوانية الإسرائيلية العبثية" على قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم ، تجديد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن إعادة تفعيل النيران في قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي أن حماس قامت بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة حماس في قطاع غزة.

وأضاف أن متابعة لتفعيل الإنذارات في كيبوتس حوليت تم رصد إطلاق عدة قذائف من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث لم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبعة.

اعتراض الاحتلال الاسرائيلي أعلام العرب آفيخاي آدرعي احتلال الاسرائيلي الخارجية الاردنية الحرب العدوانية العدوانية الخارجية الأردني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

لماذا سميت سورة الكهف بـ الحائلة؟.. أسرارها وأفضل وقت لقراءتها يوم الجمعة

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

موضوعات متعلقة

صحف السعودية| وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.. عودة الحرب في قطاع غزة.. صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية

حماس: الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء وتهديده لقيادات الحركة لا تخيفنا

السفير المصري لدى روما يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

سفيرة مصر لدى زيمبابوي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

رداً على هجمات الاحتلال.. سرايا القدس تقصف محور نتساريم بقذائف الهاون

تشارلز: COP28 نقطة تحول حقيقي بشأن المناخ

أمين الأمم المتحدة: نحتاج إلى إرادة سياسية لمعالجة أزمة المناخ

رئيس الإمارات يعلن إنشاء صندوق بـ30 مليار دولار للحلول المناخية

ترشيحاتنا

الانتخابات الرئاسية.. إقبال كثيف من المصريين للإدلاء بأصواتهم في السعودية

السيسي: مهدنا الطريق للتوصل إلى هدف عالمي للتكيف مع التغيرات المناخية

المصريون بالبحرين يشاركون في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية

بعد استئناف إطلاق النار.. استشهاد 54 فلسطينيا في غارات الاحتلال اليوم

السيسي: علينا الحفاظ على كوكب الأرض من أجل الأجيال القادمة

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لـ فستان دينا الشربيني بمهرجان البحر الأحمر.. شاهد

بسبب ملابسهم....نجوم رجال أثاروا الجدل في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

ليست فوتوشوب.. درب التبانة يضيء "وادي القمر" في صورة سحرية

في اليوم العالمي للإيدز.. 10 حقائق صادمة عن فيروس نقص المناعة البشرية

فيديو

كملي جميلك والبسي الحجاب.. سبب اعتزال الفنانة إنجي شرف بشكل مفاجئ.. فيديوجراف

أطفال فلسطينيون يتمنون شربة ماء ويمثلون أنها موجودة.. شاهد

مقطع فيديو يبرز موقف محرج لفتاة هندية في حفل زواج | بالفيديو

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ