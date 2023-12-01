خطيب مسجد النور: القرآن الكريم حذرنا من مخالفة أوامر الله

قال الدكتور محمد السيد إبراهيم نصار، مدير عام المساجد، بوزارة الأوقاف، إن القرآن الكريم حذرنا من مخالفة أوامر الله واستجلاب غضبه.

واستشهد مدير عام المساجد، في خطبة الجمعة اليوم، من مسجد النور بالعباسية، بقول الله تعالى (وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ).

كما حذر القرآن الكريم، المسلمين من مخالفة أوامر الرسول الكريم، فقال (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).

وأشار إلى أن من النماذج العملية في اليقظة والإعداد الجيد، هو انتصار العاشر من رمضان سنة 1973م، وما أعقبه بعد ذلك من أعمال بناء وتعمير من أجل مصر الحديثة.

وتابع: مضت مصر في طريقها التي رسمته لنفسها، تنصر الحق، وتنشر العلم، وتحي القلوب، وتقيم أمة تكسر صلب الباطل، وتقذف بالرعب في نفوس الأشرار.

وأكد أن مصر حققت انتصارات عظيمة لتخاطب الجميع، بأنها بلد عظيمة برجالها وقواتها وجيشها وشعبها، وصدق الله حين قال (ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ).

ونقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة وخطبة الجمعة اليوم، من رحاب مسجد النور بالعباسية، حيث بدأت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرآنية للشيخ محمدي بحيري.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: "الحذر واليقظة والإعداد في القرآن الكريم" ، ومن المقرر أن ينقلها التليفزيون المصري من مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة.