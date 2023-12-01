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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الشباب الأكثر حضورا.. تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في فرنسا| صور

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية في فرنسا

انطلقت صباح اليوم الجمعة 1 ديسمبر عملية التصويت بـ الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بالخارج، حيث يصوت أبناء الجاليات المصرية المنتشرين حول العالم ولمدة ثلاثة أيام؛ لاختيار رئيس مصر القادم من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية جديدة تنتهي في عام 2020.

10 ملفات تحتاج حلولا 

وتضم قائمة المرشحين النهائية في الانتخابات الرئاسية 2024 كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمزا لنجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين وآخر تحديثاتها يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.

ويبحث أبناء مصر عن حلول لعدد من الملفات الهامة مع بدء مصر فترة رئاسية جديدة أبرزها الملف الاقتصادي، حيث يواجه الاقتصادي المحلي تداعيات وتحديات بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها العالم منذ العام 2019 وحتى اليوم، وتزايد التوترات الجيوسياسية إقليميا ودوليا مما ضاعف من فاتورة الأعباء.

أعداد كبيرة أمام السفارة المصرية

في هذا الصدد قال مختار العشري، رئيس النادي المصري في باريس،  واصفا أجواء الانتخابات الرئاسية من أمام السفارة المصرية في فرنسا، إنه في تمام الساعة 9 صباحا حضرت اعداد كبيرة من المصريين بالخارج، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية تبدأ الساعة العاشرة صباحاً.

وأضاف العشري خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، أن بداية من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساء يزداد الإقبال للإدلاء والتصويت على الانتخابات لأن هذا التوقيت يكون بعد دوام العمل في فرنسا.

الشباب الأكثر حضورا

وأشار إلى أن الفئات العمرية المتواجدة حاليا وأغلب المقبلين على الانتخابات الرئاسية من الشباب، مؤكدا أن الأجواء مبشرة مقارنة بالدورات الانتخابية الماضية كانت أقل حضورا.

وأوضح أن المصريين بالخارج وفي فرنسا متحمسين لهذه الدورة الانتخابية نظرا لخطورة الظروف التي تحيط بمصر، وهو ما اعطاهم الدافع لانتخاب رئيس يتصرف بحكمة حين يوجد تهديد للأمن القومي المصري، مؤكدا أن المصريين في فرنسا يريدون رئيس حازم في قراراته وعلى علاقات بالعالم الخارجي بصورة متواصلة ويقدر يصدم أمام المشكلات في غزة.

وأوضح أن كل هذا أعطي للشباب المصري في فرنسا حافز ودافع للنزول إلى الانتخابات مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تزداد نسبة التصويت غدا السبت لانه يكون إجازة رسمية في فرنسا وأوروبا.

 

الانتخابات الرئاسية المصرية في فرنسا
الانتخابات الرئاسية المصرية في فرنسا
الانتخابات الرئاسية المصرية في فرنسا
الانتخابات الرئاسية المصريين بالخارج باريس فرنسا المصريين في فرنسا

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