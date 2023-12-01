تفاصيل انطلاق الانتخابات الرئاسية من غرفة العمليات بوزارة الهجرة

تحدث هاني النحاس، مراسل “صدى البلد”، عن تفاصيل انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية، من داخل غرفة العمليات بوزارة الهجرة.

وأضاف هاني النحاس خلال مداخلته ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، أن الانتخابات الرئاسية في الخارج، انطلقت صباح اليوم الجمعة وتستمر حتى الأحد المقبل، في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة.

واسترسل: التصويت يبدأ في 9 صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة، متابعا: عدد من المصريين المقيمين في أنحاء العالم بدء في الزيادة والتوافد على مقار السفارات والقنصليات المصرية.

ولفت إلى أن سها الجندي، وزيرة الهجرة، قامت بجولة مختلفة لعدة دول لحث المصريين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري والتصويت في الانتخابات الرئاسية.