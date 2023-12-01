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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي: أصوات داخل الاحتلال تطالب الحكومة بوقف إطلاق النار

بشير عبد الفتاح
بشير عبد الفتاح

قال المحلل السياسي بشير عبدالفتاح، الباحث، إن تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الجمعة، لا يعني أن استئناف الأعمال العدائية بات قدرا لا مفر منه.


وأكمل بشير عبد الفتاح، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي لا يرغبون في استئناف الأعمال العدائية، خاصة وأن المجتمع الدولي لم يعد يحتمل هذه المأساة الإنسانية.


وأوضح أن هناك أصواتا داخل الاحتلال تطالب الحكومة بالتوقف والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم.

 

وأشار إلى أن هناك تيار داخل الحكومة الإسرائيلية يُعرف بوزراء اليمين الديني المتطرف يرفض الهدنة من البداية ويطالبون استئناف العمليات العسكرية.


ولفت إلى أن الاتجاه العام داخل الاحتلال الإسرائيلي يميل لوقف هذه الحرب.

 
 

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