متحدث النواب: أجندة الدولة لم تغيب عن الاهتمام بالمصريين في الخارج

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن أجندة الدولة المصرية لم تغيب عن الاهتمام بمشاكل المصريين بالخارج، مشيرا إلى مشروع “بيت الوطن” عندما أقيم في الدولة المصرية والوحدات السكنية التى وفرت للمصريين بالخارج عن طريق الدولة المصرية ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، كان بمثابة اهتمام حقيقي على أرض مصر والفئة الكبيرة من المصريين بالخارج، وأيضا بعض التيسيرات على استيراد سيارات المصريين بالخارج.



وأشار، حسب الله، خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى، إلى أن الدولة المصرية لم تنظر إلى المصريين في الـ ٢٧ محافظة فقط وانما دائما بدأ الدولة خاصة في الفترة الأخيرة تعيد فئة كبيرة تجاوز 10 ملايين مصري مقيم بالخارج.