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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطالبا بالمشاركة في الانتخابات.. عميد أعمال الإسكندرية: الاقتصاد المصري السابع عالميًا بحلول 2052

الدكتور السيد الصيفي
الدكتور السيد الصيفي عميد كلية الأعمال

قال الدكتور السيد الصيفي عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية (التجارة سابقًا) إن الوضع الاقتصادي المصري ليست خطيرًا كما يصوره البعض فالوضع مستقر ومطمئن، وضع الديون المصرية آمن لكونها أقل من الناتج القومي.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، بالتعاون مع مركز شباب الحرمين، تحت عنوان المؤتمر الوطني "انزل شارك - ادعم بلدك" بالمدينة الشبابية بأبي قير شرقي المحافظة، لحث المواطنين على تعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر المقبل، بحضور لفيف من أستاذة وعمداء كليات جامعة الإسكندرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والطبيعية بالمنتزه، وأعضاء المراكز الشبابية، والفرق من الطلائع والشباب والكشافة.

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وأكد أن المؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم تتوقع أن يكون الاقتصاد المصري السابع عالميًا بحلول عام 2052، بعد الصين والهند وأمريكا والبرازيل وتركيا واندونيسيا.

وطالب الصيفي المصريين بالاصطفاف وأن يكونوا على قلب رجل واجد ملتفين حول وطننا الحبيب وقيادتنا الرشيدة، ولابد أن نكون إيجابين ونشارك بفعالية في الانتخابات الرئاسية، فوعي الدول يقاس بحجم المشاركة السياسية في الانتخابات

وأشار إلى أن أفضل رسالة للعالم هو مشاركة الشعب المصري بكثافة في الانتخابات فالمشاركة الإيجابية رسالة بأن هذا الشعب مؤثر وفعال وله تأثير على القرار السياسي، مختتمًا كلمته قائلاً: "صوتك مهم ومؤثر وحاسم في العملية الانتخابية".

يأتي هذا في إطار مبادرة "انزل شارك .. صوت فارق" التي أطلقتها المديرية والتي تتضمن عقد سلسلة من المؤتمرات والندوات التي أطلقتها المديرية لحث المواطنين وخاصة الشباب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

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