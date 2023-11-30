وكيل رياضة الإسكندرية: أدعو كل من يمتلك صوتا للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة ومدير المديرية، اليوم الخميس، سلسلة مؤتمراتها الحاشدة بالمدينة الشبابية بأبي قير، بالتعاون مع مركز شباب الحرمين، برئاسة المحاسب محمد شعبان، وذلك تحت شعار "انزل شارك .. صوتك فارق"، وفي حضور نحو 3000 شخص من مختلف الفئات والأعمار.

وذكرت المديرية في بيان، أن ذلك يأتي في إطار مبادرة "انزل شارك .. صوت فارق" والتي تتضمن سلسلة من المؤتمرات والندوات التي أطلقتها المديرية لحث المواطنين وخاصة الشباب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.



وتضمن المؤتمر جلسة حوارية مطولة أدارها الكاتب الصحفي طارق إسماعيل، مدير تحرير جريدة الأهرام، وحاضر فيها الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور السيد الصيفي عميد كلية الأعمال، والدكتور أحمد وهبان عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية، والدكتور مهاب الدسوقي عميد كلية تربية رياضية، والدكتور محمود عزت رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، ومحمد شعبان رئيس مجلس إدارة مركز شباب الحرمين.

وخلال كلمتها أثناء الجلسة الحوارية، طالبت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، كل من له صوت انتخابي بالمشاركة والإدلاء بصوته في الانتخابات المقبلة من أجل صالح الوطن والدولة المصرية.

وأشادت "الشريف" بجهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في إنشاء مراكز شباب جديدة بالإسكندرية لتكون متنفس لهم، حيث ارتفع العدد خلال السنوات الأخيرة من 45 مركز إلى 65 مركز وهناك خمسة مراكز أخرى جار الحصول على موافقة بشأنهم.

وأشارت "الشريف" إلى أن الشباب هم القوة الضاربة في الاستحقاق الدستوري القادم المهم لمصر، لأنه الإستحقاق الذي سيساهم في تشكيل المشهد السياسي المصري خلال السنوات الـ6 المقبلة.

واختتمت الشريف كلمتها قائلة: "مصر مهد الحضارة وميزان العالم، وبلد الأمن والأمان والانتخابات القادم رسالة للجميع ليعلموا قيمة مصر حضاريًا وتاريخيًا فتحية لمصر بقوة شعبها وجيشها وشرطتها وقيادتها الحكيمة".

وشدد المحاضرين في كلماتهم، على أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات المقبلة، نظرًا لأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني على كل مواطن مصري، من أجل ممارسة حقِه الدستوري في اختياره رئيسه القادم في ظل المخاطر التي يتعرض لها الوطن من جميع الجبهات، وسعيًا من أجل ضمان مستقبل أفضل لجميع المصريين.