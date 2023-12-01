نائب رئيس الإمارات: ملتزمون بالعمل الجاد من أجل كوكب الأرض

كرر الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات ،اليوم الجمعة، على الالتزام الجاد بالعمل من أجل كوكب الأرض.



وأكد الشيخ منصور بن زايد، جدية العمل على مواجهة تغير المناخ ولديهم استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ منصور بن زايد، إن التواصل والتعاون بين الدول والحضارات هو الطريق للتغلب على التحديات المناخية التي تواجه كوكب الأرض.

وأضاف منصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات، أنهم جادون في العمل من أجل المناخ وأنهم أول دولة أعلنت الحياد المناخي في المنطقة بحلول 2050.