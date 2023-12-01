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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اعقد قرانك في مسجد تاريخي.. محمد علي وسليمان باشا يفتحان أبوابهما للجمهور

مسجد سليمان باشا
مسجد سليمان باشا سارية الجبل

قرر المجلس الأعلى للآثار الموافقة على تحديد رسوم انتظار السيارات "البارك" الخاص بمنطقة آثار تل بسطا بالشرقية للملاكي 10 جنيهات و الكوستر 20 جنيه و الاتوبيس 40 جنيه.

ويطبق ذلك القرار من اليوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن .

كما وافق الأعلى للآثار على إقامة عقود القران في مسجد سليمان باشا الخادم "سارية الجبل" داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، ومسجد الأمير محمد على الأثري داخل قصر الأمير محمد على بالمنيل.

وحدد الأعلى للآثار الضوابط الخاصة بإقامة عقود القران في المسجدين المذكران سابقا والالتزام بها من أجل الموافقة على عقد القران بهما .

وحددت ضوابط الاعلي للآثار أن تكون الرسوم المقررة لعقد القران مبلغ وقدرة 10 الاف جنيه وذلك بحد أقصي 200 فرد فأقل ، أن يتم تحصيل نسبة 25% قيمة تأمينية من إجمالي الرسوم المقررة تسترد بعد إنتهاء الفاعالية حالة عدم وجود أي تلفيات .

وتضمنت الضوابط تحصيل مبلغ 1000 جنيه مقابل مرافق كهرباء ومياه ، ويلتزم المنظم بمراسم وشعائر وطقوس عقد القران فقط لاغير ، ان لا تتضمن الفاعلية أي مظاهر احتفالية "أغاني أو مؤثرات صوتية وخلافة" ، فترة عقد القران لمدة ساعتين فقط من 5 مساء حتى 7 مساء.
 

مسجد سليمان باشا الخادم سارية الجبل مسجد الأمير محمد على الأعلى للأثار عقد القران

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