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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عودة للحرب.. الصحة الفلسطينية : ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي صباح اليوم

صدى البلد

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور اشرف القدرة ، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان "الاسرائيلي" منذ انتهاء الهدنة صباح هذا اليوم الى 109 شهداء ومئات الجرحى حتى اللحظة.

وقالت شبكة القدس الفلسطينية ، أن هناك شهداء وإصابات؛ جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة السوسي في شارع الدحدوح قرب محطة ياسين لتحلية المياه، جنوب مدينة غزة.

وقالت "القدس" عدد كبير من الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض؛ جراء قصف الاحتلال منزلين خلف محطة الدحدوح في حي تل الهوى بغزة، والأهالي يناشدون الإسعاف وطواقم الإنقاذ والمؤسسات المعنية بالوصول للمكان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم ، تجديد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن إعادة تفعيل النيران في قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي أن حماس قامت بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة حماس في قطاع غزة.

وأضاف أن متابعة لتفعيل الإنذارات في كيبوتس حوليت تم رصد إطلاق عدة قذائف من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث لم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبعة

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