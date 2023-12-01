عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عرس انتخابي.. حملة مواطن بروما : عدد الجالية المصرية يتجاوز 400 ألف

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال إكرامي هاشم، منسق حملة مواطن بالخارج من روما، إن الجالية المصرية في إيطاليا بمثابة كتلة تصويتيه كبرى، فهي البلد الأول في أوروبا من حيث عدد المصريين المقيمين بها.

وأضاف إكرامي هاشم، خلال مداخلته الهاتفية على قناة دي أم سي أن عدد الجالية المصرية وصل إلى ما يقارب الـ ٤٠٠ ألف مواطن مصري، متابعا: مقر السفارة المصرية متواجدة في إيطاليا.


وأوضح أن حملة مواطن على تواصل دائم مع كافة الجالية المصرية، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في العرس الانتخابي.

وشدد على أن أكثر من 90% من التوكيلات كانت تخص الرئيس السيسي، وذلك يدل على مدى وعي الشعب المصري.

روما الجالية المصرية إيطاليا الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

ترشيحاتنا

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل لقاء يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

جمعة مباركة دعاء قصير.. احرص على هذه الكلمات في سيد الأيام

واشنطن ونيويورك.. السفارات المصرية في الولايات المتحدة تستقبل الناخبين

التشخيص المبدئي لإصابة محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي في تنزانيا.. تفاصيل

صدى البلد يرصد اتصالات الهيئة الوطنية بلجان الانتخابات الرئاسية في الخارج

هنفرح بيك ونجوزك.. رسالة مؤثرة من أسرة فلسطينية لنجلهم في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب سعودي يحذر من أحد أنواع الزبادي وخطورته على القلب والشرايين

نشرة المرأة والصحة.. نجوم أثاروا الجدل بافتتاح مهرجان البحر الأحمر وفستان شيرين عبد الوهاب يسبب ضجة

في عيد ميلادها الـ 50.. ملابس أثارت الجدل لـ رانيا يوسف.. شاهد

من 2 لـ3 فناجين يوميا.. جمال شعبان يكشف مفاجأة سارة لمحبي القهوة

فيديو

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

بأسلوب خاص| الأسرى يودعون حماس أثناء تسليمهم للاحتلال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ