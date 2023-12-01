عرس انتخابي.. حملة مواطن بروما : عدد الجالية المصرية يتجاوز 400 ألف

قال إكرامي هاشم، منسق حملة مواطن بالخارج من روما، إن الجالية المصرية في إيطاليا بمثابة كتلة تصويتيه كبرى، فهي البلد الأول في أوروبا من حيث عدد المصريين المقيمين بها.

وأضاف إكرامي هاشم، خلال مداخلته الهاتفية على قناة دي أم سي أن عدد الجالية المصرية وصل إلى ما يقارب الـ ٤٠٠ ألف مواطن مصري، متابعا: مقر السفارة المصرية متواجدة في إيطاليا.



وأوضح أن حملة مواطن على تواصل دائم مع كافة الجالية المصرية، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في العرس الانتخابي.

وشدد على أن أكثر من 90% من التوكيلات كانت تخص الرئيس السيسي، وذلك يدل على مدى وعي الشعب المصري.