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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتحاد المصريين بالخارج : سفراتنا باليونان أدّت دورا كبيرا بالانتخابات الرئاسية

صدى البلد

حرص الدكتور محمود حسين ،رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ،متابعة عملية تصويت أبناء الجالية المصرية باليونان،  في الانتخابات الرئاسية والعمل علي حثهم  لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأشاد " حسين " بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل السفارة المصرية في اليونان ، وتوفيرها كافة سبل الراحة لأبناء الجالية المصرية، للتصويت بسهولة ويسر في انتخابات الرئاسة ، لافتا الي أن الجالية المصرية باليونان تعيش عرسا ديمقراطيا.


وأكد أن السفارة المصرية في اليونان ، أدت دور كبير في تنظيم الانتخابات والتي شهدت إقبالا كبيرا من أبناء الجالية ، الذين أكدوا حرصهم علي التصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره أول رئيس يهتم بشئون المصريين بالخارج ، حيث تم إنشاء أول وزارة لشئون المصريين بالخارج فضلا عن تقديم العديد من التيسيرات لهم.

وقام الدكتور محمود حسين الإدلاء بصوته في مقر السفارة المصرية في اليونان ، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق انجازات غير  مسبوقة ، فلم نجد أي محافظة إلا وفيها العديد من المشروعات العملاقة التي لم تشهدها مصر من قبل.

 

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المصريين بالخارج عبدالفتاح السيسي شباب الانتخابات الرئاسية اليونان

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