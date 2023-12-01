تسليم وحدات بديلة للملاك والمستأجرين في منطقة الروضة برأس غارب

قال اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، إنه في إطار الجهود المستمرة لتحسين ظروف المعيشة وتوفير الإسكان اللائق للمواطنين، تابع أعمال لجنة تسليم الملاك والمستأجرين والمقمين في منطقة العشوائيات، وذلك في المرحلة الثالثة بوحدات بديلة (بلوك، شقة) في حي الروضة بمدينة رأس غارب.

تم خلال هذه الحملة تسليم (94) بلوك للملاك في حي الروضة، و(28) وحدة سكنية (شقة) للمستأجرين. كما تم تسليم (68) بلوك للملاك الذين تأثروا بالسيول، و(113) للمستحقين في عمارات الصحراوية برأس غارب.

وأكد رئيس المدينة، أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الحكومة المحلية بتحسين ظروف المعيشة وتوفير سكن للمواطنين، وأشاد بالتعاون الفعّال بين مختلف الجهات المشاركة في هذه الحملة. وأوضح أنه تم تنفيذ المعاينات اللازمة، وإزالة المنازل ورفع مخلفات إزالة المنازل لتمكين تسليم وحدات الإسكان البديلة للمستحقين.

يأتي هذا الإجراء كجزء من الجهود المستمرة لتحسين البيئة السكنية وتوفير سكن لائق للمواطنين، وتعزز التنمية المستدامة في المنطقة.