لبنان .. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف رعاة ماعز في بلدة شبعا

ذكرت قناة mtv اللبنانية ان قوات العدو الاسرائيلي أطلقت النار من موقع الردار في جبل الشيخ المطل على بلدة شبعا على رعاة ماعز من آل زهرة من دون أن يُسجّل إصابات.

وفي وقت سابق؛ كانت مدفعية الاحتلال اطلقت قذائف على أطراف بلدتين جنوب لبنان.

وسقطت 6 قذائف "إسرائيلية" بالقرب من موقع قوات اليونيفيل الدولية في أطراف مروحين وأخرى في أطراف راميا.



فيما ناشد مزارعو القرى الحدودية في مناطق المجيدية ووادي خنسا والماري والعباسية وحلتا، الجهات المعنية وخاصة وزارة الزراعة ومجلس الجنوب، "ضرورة معاينة ما حل بحقولهم الزراعية من اضرار فادحة نتيجة القصف المدفعي الاسرائيلي والذي استعملت خلاله قذائف الفوسفور الأبيض.

وذكر إعلام إسرائيلي انه ومن الساعة 17:00 حتى الساعة 19:00، سيتم إجراء تدريب في "شلومي" على الحدود مع لبنان وستفعل صفارات الانذار وستكون هناك حركة حية للجنود