أحمد بدير يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية مع المصريين بالخارج

أدلى الفنان أحمد بدير، بصوته في الانتخابات الرئاسية في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك مع بدء عملية تصويت المصريين بالخارج.

واستغل الفنان أحمد بدير، تواجده في لبنان للتصوير هناك، وبادر بالتصويت مع المصريين في الخارج.

أعمال أحمد بدير المقبلة

وينافس أحمد بدير، في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان، والذي ينتظر عرضه في عام 2024.

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، أحمد بدير، انتصار، هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد عبد الله محمود، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

أحدث أعمال أحمد بدير

وشارك أحمد بدير، مؤخرا بفيلم تاج مع الفنان تامر حسني، وحقق نجاح كبير.

قصة فيلم تاج

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية.

فيلم تاج بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، أحمد بدير، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.