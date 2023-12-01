الاحتلال الإسرائيلي يستأنف العدوان على غزة واستشهاد 109 فلسطينيين

استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، اليوم الجمعة، بعد أسبوع من الهدنة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال استمرت أسبوعا.

وشن جيش الاحتلال هجمات على كافة مناطق قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 109 فلسطنينا وإصابة المئات بحسب ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، وفقا لما أوردته صحيفة "الدستور" الأردنية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة في تصريح صحفي، أن الواقع الصحي في غزة وشمال قطاع غزة كارثي للغاية نتيجة خروج المستشفيات الكبرى عن الخدمة، مشيراً إلى أن الإمكانيات الطبية والسريرية في غزة والشمال محدودة للغاية.

ونوه بأن المستشفيات الثلاثة المتبقية في غزة والشمال صغيرة وغير مؤهلة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الجرحى.

وشهدت الساعات الأخيرة عملية تبادل الأسرى السابعة خلال الهدنة بإفراج إسرائيل عن 30 فلسطينيا من بينهم 8 نساء من فلسطينيي 48 وكذلك 22 طفلا، وذلك بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية -من غزة- سراح 8 إسرائيليين.