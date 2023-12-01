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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكر بـ 27 جنيها.. محافظ القليوبية يوجه بالتوسع في معارض السلع المخفضة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

كلف اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين، بالتوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن استمرار المرور الميداني على كل المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع.

ووجه المحافظ، خلال جولة تفقدية لمتابعة مبادرة خفض أسعار السلع، بالتنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد على كافة التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع، مؤكدا أن إجمالي عدد المنافذ الحكومية بالمحافظة 497 منفذا، منها 52 جمعية استهلاكية و88 مجمعا استهلاكيا و318 منفذا لـ جمعيتي، بالإضافة إلى 21 منفذا للشركة العامة لتجارة الجملة، و18 منفذا ثابتا ومتنقلا لـ تحيا مصر، و49 منفذا أهليا تنوعت ما بين شركات ومبادرات والغرفة التجارية بالقليوبية.

وأكد المحافظ أن الجولة تأتي ضمن جولاته الميدانية على منافذ ومعارض بيع السلع الأساسية والاستراتيجية التي أنشأتها المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، والاطمئنان على توافر السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين فضلا عن أسعارها وجودتها للتخفيف علي المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.

واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، كما استمع من مسئولي المعارض، عن عرض أسعار جميع المنتجات بالمعرض مثل السكر والذي يتم توفيره بكميات كبيرة بسعر 27 جنيها للكيلو، وكذلك الأرز والزيت بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخرى والعدس، والمكرونة، والدقيق، والدواجن المجمدة وغيرها من المنتجات والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.

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